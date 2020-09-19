У Зеленского открещиваются от скандала с несостоявшимся захватом бойцов российской ЧВК

19.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Версия о том, что СБУ совместно с США готовила захват бойцов российской ЧВК, выманив их в Белоруссию и затем планируя посадить самолет на территории Украины, – это выдуманная «детективная история».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермака, при этом, украинские СМИ «слили» работу спецслужб и факты документирования бывших ополченцев Донбасса, которых Украина подвергает уголовному преследованию.

«Это детективная история, которая выдумана с самого начала и до конца. Взяты несколько фактов из реальности, добавлены художественные вымыслы, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет.

Но хочу сказать, что это было бы не так смешно, но когда это касается вопроса национальной безопасности, это совсем не смешно… На протяжении всей войны, с самого ее начала, разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех тех людей, которые принимают участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были «слиты» в СМИ.

К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам, потому что после этого инцидента им будет намного труднее исполнять эту работу. А это много людей, которые каждый день, рискуя своей жизнью, работают в интересах Украины, которые защищают Украину.

Потому это прискорбный случай, когда политики, представители медиа, желая получить лайки или политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, вольно или невольно принимают в ней участие», – заявил Ермак.

Напомним, именно Ермака подозревают в срыве спецоперации СБУ по похищению граждан РФ. Якобы, во время доклада силовиков у Владимира Зеленского он попросил отложить операцию, ссылаясь на нежелательность раздражать Москву в условиях переговоров о перемирии в Донбассе.

Данные о предательстве и срыве спецоперации СБУ рассказали прессе представители лагеря Петра Порошенко. Эксперты полагают, что скандал вокруг несостоявшегося захвата бойцов ЧВК раскручивается с прицелом на выборы – Порошенко традиционно представляет режим Зеленского ка предателей, готовых пойти на уступки Москве.