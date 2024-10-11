У Зеленского открестились от планов перемирия – не хотят быть, как Япония и Германия

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Вчерашний материал итальянской газеты Corriere della Sera о готовности Украины к замораживанию войны по линии фронта, о котором писал «ПолитНавигатор», вызвал резкую критику в Киеве и в Брюсселе.

Напомним, издание истолковало выступление Владимира Зеленского на форуме в Хорватии, как «первый сигнал о готовности к прекращению огня по нынешней линии фронта» в обмен на гарантии, похожие на те, которые США «дали Японии, Южной Корее и Филиппинам».

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«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс сдвинуть дело в мир. Ситуация на поле боя позволяет сделать выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позже 2025 года», – заявил Зеленский в Дубровнике.

«Кроме того, из Рима, Парижа и Берлина — европейских столиц, которые Зеленский посетит сегодня и завтра, — он надеется получить заверения в скором вступлении Украины в ЕС» , — говорилось в материале.

Однако недавно назначенный советник Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин назвал материал «неправдой»:

«У нас есть формула мира, там абсолютно четко отмечено, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины».

Раскритиковал статью и представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Позиция ЕС вполне ясна, и ее повторяют во всех европейских документах.Евросоюз поддерживает вступление Украины в ее международно признанных границах и готов оказывать Украине содействие в их восстановлении так долго, как это потребуется» , — заявил он.

Тем временем, нынешнее европейское турне пока не принесло Зеленскому ощутимых дивидендов. Как пишет Reuters, Великобритания, как и ранее, не дает Украине разрешение на удары ракетами вглубь России.

Премьер Стармер заявил, что Украина имеет право «при определённых обстоятельствах наносить удары по целям в РФ», но позиция Даунинг-стрит касательно использования дальнобойных ракет «осталась неизменной».

«Очевидно, мы хотим поставить Украину в наиболее выгодное положение. Но ещё ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет дальнего радиуса действия не изменилась», – цитирует агентство слова британского премьера.