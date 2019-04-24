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24.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
politics, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского отреагировали на указ о российских паспортах

Указ президента России об упрощённом режиме выдаче паспортов РФ жителям ЛДНР не приближает к решению основной задачи – прекращению огня на Донбассе.

Об этом сообщает в специальном заявлении Telegram-канал «Команды Зеленского», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну.

К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращение огня», – подчеркнули в обращении.

«Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ», – добавили в команде Зеленского.

Также в заявлении отметили, что решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с жителями «оккупированных территорий, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий» является для нового президента приоритетом.

«Донбасс – это Украина!» – подытожили у Зеленского.

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