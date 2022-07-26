У Зеленского озвучили планы ударить по Херсону перед референдумом

Украинская армия ударит по занятым российской армией территориям, чтобы сорвать проведение там референдума о вхождении в состав РФ.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк также анонсировал дальнейшие удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

«А кто сказал, что украинская армия, украинские вооруженные силы будут спокойно смотреть на все эти проявления сепаратизма? Причем, кто организовывает? Они пришлых людей привозят, каких-то чиновников из России, из Тьмутаракани российской, и делают главами каких-то условных сепаратистских управленческих органов.

То есть, смотрите, они взяли какого-то алкоголика, условно говоря, из Сызрани, привели к нам и сказали, что теперь он возглавляет департамент в Херсонской обладминистрации. Это издевательство над здравым смыслом, поэтому у нашей армии к таким людям подход очень простой – этот человек должен обратно уехать в Сызрань в специфическом виде, в том, который, я так понял, в России очень любят – в черном пакете, они же не зря их закупали перед войной», – сказал Подоляк.

«Наша армия будет спокойно проводить дереферендумную работу, агитационную работу накануне референдумов о том, что все референдумы они могут проводить только в своих нищих регионах. Вот там Россия может действительно как-то и выборы проводить…

Мы с вами ближе к дате, когда они там будут референдумы проводить, как раз с ними и обсудим эти референдумы на тех участках оставшейся территории, с которых они будут вынуждены уходить. А я думаю, что, в принципе, избирательные урны свои они могут поставить сегодня только в одном месте – на Антоновском мосту.

И вот там они могут провести любые референдумы. Могут там находиться, желательно, чтобы большой толпой своих инициаторов находились, привезенных. Соответственно, мы на этом закончим с ними объяснения», – заявил Подоляк.