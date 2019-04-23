У Зеленского передали привет Турчинову

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Владимира Зеленского Иван Апаршин заявляет о планах уже в ближайшее время обнародовать информацию о виновных в потере Украиной Крыма и начале войны на Донбассе в 2014 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Правда касательно Иловайска, касательно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, о захвате Крыма — будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду», — написал Апаршин в блоге на сайте «Обозреватель».

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«Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — добавил эксперт.

Напомним, в период Иловайского и Дебальцевского котлов ВСУ руководили министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко. Когда Украина потеряла Крым и. о. президента был нынешний глава СНБО Александр Турчинов.