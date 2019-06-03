У Зеленского подтвердили: Пинчук крутится вокруг переговоров по Донбассу

03.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Олигарх Виктор Пинчук приезжал в администрацию президента 31 мая вместе со своим тестем Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обговорить своё назначение главой украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минске.

Эти данные в ходе брифинга подтвердила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели уже, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию президента Виктор Пинчук и хотели бы это прокомментировать. Собственно, он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая и приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обговорить должность, которая ему была сегодня предложена, возглавить Трёхстороннюю контактную группу и возглавлять Украину. Собственно, это обсуждение состоялось, и сегодня мы видели результат этой встречи», – заявила Мендель.

Ранее политолог Петр Мага заявлял, что участие Кучмы в переговорах по Донбассу может обеспечить бизнес-интересы его тестя олигарха Пинчука.

На Пинчука ориентируется часть бывших членов Блока Порошенко – так называемых «еврооптимистов», которые накануне президентских выборов стали поддерживать Зеленского.