У Зеленского подтвердили встречу со Штайнмайером в Японии

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Японии запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского, находящегося сейчас с визитом в этой стране, с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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На вопрос о том, планируется ли указанная встреча 23 октября в рамках визита Президента в Японию, в ОП ответили утвердительно.

“Запланирована встреча”, – сообщили в Офисе.

21-24 октября Владимир Зеленский с рабочим визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса. Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.