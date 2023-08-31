У Зеленского показали ракету, которая может бить «до Камчатки и Кронштадта»

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Украина провела испытания новой дальнобойной ракеты.

Кадры опубликовал в своем блоге секретарь Совбеза страны Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, ракета якобы отечественная и может преодолеть большие дистанции. Других подробностей он не сообщил:

«Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешны, реализация эффективна. Севастополь ждёт, Камчатка ждёт, Кронштадт ждёт».

Военный эксперт Игорь Коротченко отмечает, что, хоть у Украины и были собственные возможности в ракетном строительстве, но с началом СВО они были фактически уничтожены. А то, что сегодня Данилов выдает за украинскую разработку, может быть лишь прикрытием западных поставок.

«На Украине были собственные наработки. Вопрос в том, как она может их реализовать в условиях ведения боевых действий и разрушения значительного потенциала ВПК. Но в том, что самостоятельно, а, скорее всего, при западной помощи Украина может осуществлять выпуск, по крайней мере, ударных беспилотников морского и воздушного базирования, ракетного оружия, сомневаться в этом не приходится. В данном случае намерения и потенциал противника недооценивать нельзя. Нельзя исключить, что такая презентация призвана скрыть поставки западных образцов оружия, которые будут выдаваться за собственные украинские разработки. А то, что анонсировал Данилов – это открытый призыв к террористической деятельности, поэтому относиться и реагировать на это надо так, как на террористические угрозы реагируют такие страны, как США и Израиль», – заявил Коротченко.