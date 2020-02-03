У Зеленского поняли, что Георгий Победоносец никогда не будет покровительствовать «незалежной»
С главной страницы официального сайта Службы Безопасности Украины исчезло стилизованное изображение святого Георгия Победоносца, пронзающего на карте Украины копьем дракона, пришедшего со стороны России.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале киевский политолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Упс. С сайта СБУ исчез Св. Георгий, прознающий кремлевского дракона», – заявил он.
В подтверждение своих слов Березовец прикрепил для сравнения скриншоты сайта за декабрь 2018 год и по состоянию на сегодняшний день, подписав их «Было при Порошенко» и «Стало при Зеленском».
При этом Березовец не пояснил, почему, а главное, – зачем украинский «Св. Георгий» бесконечно терпел и терпит унизительные поражения от русского «кремлевского дракона».
Спасибо!
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