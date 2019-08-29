У Зеленского пообещали использовать приветствие нацистов

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский пообещал, что впредь будет пользоваться приветствием украинских неофашистов «Слава Украине – героям слава».

Об этом он заявил в ходе интервью в кулуарах Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пан Александр, как вы будете отвечать на приветствие «Слава Украине»?», – спросила нардепа журналистка.

«Героям слава», – заверил он.

После чего журналист попыталась задать уточняющий вопрос, напомнив, что ранее Александр Дубинский называл это приветствие нацистским, однако депутат начал пререкаться и не стал развивать неудобную для него тему.

Отметим, что Дубинский до избрания депутатом работал на телеканале 1+1 олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», историки рассказали, что исторически лозунг националистов «Слава Украине — героям слава» – клич «Союза украинских фашистов», действовавшего в Чехословакии и на территории современной Украины в 1920-е годы.