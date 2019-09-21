У Зеленского посчитали: Новые корабли – очень дорого, пока обойдемся американским секонд-хендом

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Восстановление ВМС Украины может затянуться на долгие годы и влететь бюджету «в копеечку».

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил новый глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас вообще развитие Военно-морских сил – вопрос очень серьезного пересмотра, потому что, как известно, из Крыма вышла очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого, и нам нужно полностью перестраивать ВМС. Это вопрос не только личного состава, это вообще вопрос строительства ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана, но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. Мы должны сейчас полностью пересматривать, как ВМС будет развиваться.

Это не может быть быстро сделано. Это будет быстро начато, есть стадии, но вообще это вопрос годов, потом что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры, это очень дорого и очень долго. Если строить один корабль, это несколько лет. Конечно, можно покупать. Сейчас мы получаем корабли из Америки, будем продолжать работать с нашими партнерами, но вообще развитие инфраструктуры ВМС – очень сложная вещь», – резюмировал он.

Напомним, ранее Загороднюк заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция останутся стратегическими государственными приоритетами для Украины, на чем и будет основываться военная политика государства.