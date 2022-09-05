У Зеленского потребовали от российских либералов создать фонд «за голову Путина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Бежавшим из РФ либералам, если они действительно хотят поддержать Украину, следует активнее материально поддерживать терроризм внутри России и объявить награду за голову президента.

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«7-8 месяцев назад я давал срок Российской империи 10 лет. После 24 февраля я даю 2-3 года, 24 февраля выступил катализатором этого процесса, и нам к этому нужно готовиться. Создайте фонд за голову Путина и собирайте деньги на него. Как минимум, на юридическую поддержку процессов, для осуждения его в дальнейшем, как максимум на финансирование инсургентов (вооружённые отряды гражданского населения, противостоящие властям – ред.). Этим вы докажете, что вы действительно хотите смены режима, а не просто говорите», – высказал претензии беглым либералам украинский депутат.