У Зеленского пояснили: Супрун сможет уволить только новая Рада

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

По Конституции президент Владимир Зеленский не может влиять на позицию одиозной министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться лишь после парламентских виборов и создания новой коалиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава партии “Слуга Народа” Дмитрий Разумков в эфире телеканала Ньюсван.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“По поводу Супрун: к сожалению, по состоянию на сегодня, повлиять на позицию министров, кроме глав МИД, Минобороны, Президент не может. Все остальные министерские позиции — прерогатива коалиции и Кабинета министров. На сегодняшний день мы видим паралич, глядя в том числе на сегодняшнее голосование за отставку Кабинета министров. Какие-то решения там вряд ли будут приняты. Я думаю, такие кадровые изменения возможно будет провести только после того, как пройдут парламентские выборы и будет создана новая коалиция, которая и будет формировать новый кабинет министров”, — сказал Разумков.

По его словам, после досрочных выборов к подобным кадровым вопросам подойдут “более глобально”.