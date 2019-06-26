У Зеленского появился свой постпред в несуществующей АР Крым

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил «постоянного представителя» главы государства в несуществующей по факту с 2014 года, однако предусмотренной украинской Конституцией “автономной республике Крым”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

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Кориневич является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С августа 2017 года предшественником Кориневича на этой должности был Борис Бабин. Его отстранил от обязанностей бывший президент Петр Порошенко в декабре 2018 года.