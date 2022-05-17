У Зеленского предлагают европейцам «убить» российский экспорт

17.05.2022  09:48 (Мск), Брюссель
Никита Еременко.  
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Дзен, ЕС, Нефть, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Киев предлагает ЕС седьмой и самый «убийственный» пакет санкций против России. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Я признателен всем государствам-членам, которые сегодня выразили готовность начать работу над 7-м пакетом санкций, как только будет принят 6-й пакет», – сообщил министр.

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Кулеба сообщил, что озвучил ряд предложений европейским министрам иностранных дел о том, какие санкции могут попасть в 7-й санкционный пакет.

«Один из этих вариантов можно сформулировать тремя словами: убить российский экспорт. Потому что мы проанализировали структуру российской экономики и видим, что пока Россия будет экспортировать свою нефть, газ, а также некоторые другие товары, такие как железная руда или другие материалы, у нее будут деньги для продолжения войны», – призывает европейцев глава дипломатии киевского режима.

Напомним, в ЕС до сих пор не могут утвердить шестой пакет санкций против России. Причина – позиция Венгрии, которая блокирует решение из-за наличия в пакета эмбарго на российскую нефть. Также отказалась от попыток  ввести эмбарго на российские энергоаоставки Австрия.

Напомним, как  пишет британское издание The Economist, Россия умудрилась в ситуации суперсанкций ловко нарастить экспорт нефти и газа. Консолидированный бюджет России — то есть сумма всех региональных бюджетов — по итогам первых четырёх месяцев на 1 апреля, исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 трлн. рублей. Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 трлн. рублей, а расходы составили 13,6 трлн. Российский Кабмин сообщил, что резервный фонд увеличится на 791,6 млрд. рублей за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, только за первый квартал этого года.

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