08.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Пропаганда, Россия, Украина
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У Зеленского предлагают исключить Россию из списка наследников Киевской Руси

Новости УкраиныУкраина должна заявить о своем единоличном праве быть наследницей Киевской Руси и признать, что...

Украина должна заявить о своем единоличном праве быть наследницей Киевской Руси и признать, что на самом деле русские – это украинцы.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, такие меры помогут Украине выиграть противостояние с Россией.

«Я бы проводил мета-нарратив, что русские, на самом деле, это мы. Что мы – наследники Киевской Руси или Руси-Украины. И, когда русские пытаются украсть нашу историю, они делают то, что делали всегда – воровали и присваивали.

Это ошибочная стратегия, которая должна быть развенчана, мы должны показать, что Российскую империю как таковую придумал Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, который стал главой Священного Синода и уговорил Романовых стать императорами, Петра I, хотя они ему указывали, что нет оснований, потому что они не Рюриковичи, не Гедеминовичи, и уговорил изменить название Московии на Россию.

И на это нужно указывать, потому что эти войны были разыграны Российской империей еще в начале 18-го века нами, и если мы это не развеем, не разоблачим, не покажем, то случая победить мало.

Я бы заявлял первенство на наследие Киевской Руси и проводил нарратив Руси-Украины, указывая российской аудитории на то, что русские на самом деле – мы», – заявил Арестович.



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