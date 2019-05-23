У Зеленского предлагают смотреть на Крым «с чистого листа»

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть отложила вопрос Крыма в сторону и главной своей задачей считает разрешение конфликта на Донбассе.

Так, в эфире телеканала NewsOne новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк не стал отвечать на вопрос, кто виноват, что Крым покинул Украину без единого выстрела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилюк предложил не думать о прошлом, а сосредоточиться на существующих проблемах.

«Давайте относительно того, что был вопрос, будем ли мы разбираться – смотрите, у нас сейчас нет времени. От нас точно люди этого не ожидают, разбираться, что было не так в прошлом. Сейчас меняются вызовы, появляются новые возможности. Нужно всегда смотреть с чистого листа. Всегда. Чтобы мы не были заложниками ошибок или каких-то принципиальных решений в прошлом. Всегда нужно обновлять и смотреть, что можно сейчас, на этом этапе, что есть важным для страны, какие есть возможности, а какие возможности потеряны, хотя они могли быть доступными два месяца назад. Очень важно всегда иметь свежий взгляд», – сказал новоназначенный чиновник.

При этом он сказал, что хорошо помнит, как развивались события в 2014 году.

«У меня было очень и очень много вопросов, когда военные обращались и требовали приказа, хоть какие-то действия. «Дайте нам приказ». Я очень хорошо это помню, когда я был заместителем Генштаба, мы общались, в то время Совет Федерации принял решение. И я видел, как получали звонки: «Где приказ, дайте приказ». Но сейчас это точно не вопрос СНБО, с этим должны разбираться правоохранительные органы. И, если действительно были нарушения, те, кто в этом виноват, должны понести ответственность. Нам нужно искать решения на ответы – что делать сейчас с войной на Донбассе. Это то, что от нас ожидают люди», – заявил Данилюк.