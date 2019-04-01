У Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не понимает, о чем его кандидат может дискутировать с пока еще действующим президентом Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Рябошапка сказал в эфире Громадського.

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“Вопрос такой – о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране, и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-то план на 5 лет – почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам”, – сказал Рябошапка.

Советник кандидата отметил, что в ближайшее время Зеленский собирается детально представить своим избирателям программу и членов команды.

“Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?”, – резюмировал Рябошапка.

Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов президента. Зеленский заявил, что готов к ним.