Выборы
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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Россия, Украина
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У Зеленского предупредили: нелегитимный украинский президент – мечта России

Любые сомнения в легитимности выборов на Украине дадут России возможности для давления на украинскую власть.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил обслуживающий штаб Зеленского политический консультант Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гораздо важней, чтобы эти выборы прошли честно, потому что любые сомнения в их легитимности, любой повод может быть катастрофическим для страны в целом. Если, не дай Бог, такое произойдёт, то у РФ появляется очень серьёзный козырь для очередного давления на наше государство, можно таким образом делигимизировать украинскую власть, в том числе переговорные процессы, которые на сегодняшний день есть, как «Минск», «Нормандия», санкционное давление со стороны Европы и Штатов и многие другие вещи», – заявил эксперт.

«Поэтому будем надеяться, что желание получить или сохранить власть будет находиться в каких-то разумных пределах. Цель победить на выборах – это, конечно, хорошо, но гораздо важнее сохранить существующее государство. А такими фальсификациями, которые теоретически могут быть, мы можем прийти к развалу страны, это очень опасная игра», – предостерёг Разумков.

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