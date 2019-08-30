У Зеленского придумали, как манипулировать депутатами

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Отмена депутатской неприкосновенности в Раде учитывает пожелания народа, но не учитывает интересы честных депутатов, на которых таким образом президент Владимир Зеленский может оказывать давление через правоохранительные органы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил доктор экономических наук Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это какая-то очередная бутафорская игра, которая символизирует всю политику нынешней власти, то есть это продолжение фильма про Голобородько мне больше напоминает. Потому что на самом деле лишение депутатской неприкосновенности это – атавизм, скажем так, утопический подход в управлении государством. А управление государством сейчас занимается совсем иными вопросами, а не депутатской неприкосновенностью.

Как только депутаты будут лишены депутатской неприкосновенности, они не смогут не то что проголосовать, а даже слово не смогут сказать против президента и против действующей власти, которая в стране. Поэтому я против этого, хотя народ будет постоянно в возбуждении от этого, приводя отдельные примеры непорядочности депутатов, что среди депутатов очень много непорядочных людей.

Но это не повод лишать депутатов депутатской неприкосновенности, а это повод к тому, чтобы люди задумались, чтобы выбирать порядочных людей, потому что эта неприкосновенность защищает умных и порядочных людей, которые ставят интересы народа выше, защищает от власти, которая готова раздавить, лишь бы решить свои частные, персональные интересы», – резюмировал Пешко.