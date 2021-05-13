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13.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
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У Зеленского придумали, как в обход Интерпола объявлять в розыск «преступников» из ЛДНР и Крыма

Новости УкраиныУкраина сможет объявлять в международный розыск в обход Интерпола людей, которые находятся в России,...

Украина сможет объявлять в международный розыск в обход Интерпола людей, которые находятся в России, ДНР и ЛНР. Об этом, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны», заявил замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Татарова, помогут это сделать принятые недавно изменения в законодательство, которые убирают требование о розыске подозреваемых и обвиняемых через Интерпол, который отклонял большинство запросов, считая их политически мотивированными. До этого Уголовно-процессуальный кодекс обязывал объявлять подозреваемого в международный розыск, прежде чем начать специальное досудебное расследование.

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«На прошлой неделе парламент проголосовал, внес изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс, и правоохранители сегодня смогут активно действовать и преследовать лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования и суда. В большинстве случаев это преступления экономической направленности, террористические акты, которыми занимается непосредственно Министерство внутренних дел и СБУ.

Мы ожидаем, что все лица, которые скрывались до прошлой недели на территории временно оккупированной – Донецкая и Луганская области, Автономная республика Крым, будут привлечены к уголовной ответственности и соответственные материалы будут направлены в суд. Это очень важный момент, поскольку без него мы могли не двигаться годами.

Если посмотреть статистику, то, наверное, процентов 90 лиц именно из-за этого скрывались. Особенно важно, что сегодня возможность осуществления специального досудебного расследования уже будет предоставляться и при отсутствии международного розыска по отношению к лицам, которые находятся на временно оккупированной территории. Годами не могли, или Интерпол объявить розыск, или Комиссия по контролю по файлам Интерпола снимала их с международного розыска и, таким образом, справедливость не могла быть установлена», – заявил Татаров.

 

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