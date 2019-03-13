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13.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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У Зеленского пристыдили Порошенко

Предвыборную кампанию кандидата с рейтингом 15 процентов не должны оплачивать все украинцы, как это происходит у действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире канала «PolitekА» заявил обслуживающий штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского политический консультант Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась у Разумкова, не смущает ли его количество появлений Зеленского на ТВ не в качестве кандидата, а в качестве актёра.

«Пока он не президент. Как только им станет, он сразу начнёт выполнять свои обязанности в качестве президента Украины. Пока он не только актёр, он художественный руководитель, продюсер, совладелец студии «Квартал 95», и он пока выполняет те функциональные профессиональные обязанности, которые на него возложены действующим законодательством и его коллегами”, – сказал представитель штаба Зеленского.

По его словам, есть две большие разницы между Зеленским и Порошенко: работу первого оплачивает он сам, а работу второго – граждане Украины.

“Я уже молчу про охрану, транспорт, про многие другие вещи, про применение административных факторов, которые осуществляются во время проведения этих поездок. Мне кажется, с моральной точки зрения, не совсем корректно, когда у президента, даже если мы берём последние рейтинги его 15-16 процентов готовых за него проголосовать определившихся идти на выборы, а его предвыборную кампанию оплачивают все граждане Украины. Я думаю, что это было бы не совсем правильно», – заявил Разумков.

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