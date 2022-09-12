У Зеленского признали бесполезным первый пакет антироссийских санкций

12.09.2022  13:30 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 617
 
Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина
Новости Украины

Первые санкции, которые были введены Западом в отношении высших должностных лиц России в начале спецоперации, не имеют эффекта.

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первые санкции, которые были введены Западом в отношении высших должностных лиц России в начале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Ермака, люди, в отношении которых были введены санкции, не имеют интересов за пределами России.

«Если говорить об эффективности, то именно потому мы и создали эту группу, потому что, когда мы увидели первые санкции, которые создали уже в первые дни этой войны, то мы увидели, что некоторые санкции очень хорошо выглядят, очень красивые названия имеют, но, к сожалению, они практически не работают. Например, когда начали вводить санкции против высших должностных лиц Российской Федерации.

Но когда мы мы провели мониторинг, то оказалось, что во-первых, эти люди уже были санкционированы и влияния практически никакого это не имело, потому что все эти люди, которые принимали решение о вторжении в Украину, которые все эти восемь лет поддерживали агрессию российскую против Украины, они сегодня и так были готовы к тому, что они никуда не ездят, они не имеют бизнес-интересов за границами России.

Поэтому первый шаг – это было выявление тех людей и тех физических, юридических лиц, которые действительно сегодня влияют на российскую политику, российскую экономику, но которые имеют очень широкие интересы заграницей», – заявил Ермак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть