У Зеленского признали бесполезным первый пакет антироссийских санкций

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Новости Украины

Первые санкции, которые были введены Западом в отношении высших должностных лиц России в начале спецоперации, не имеют эффекта.

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермака, люди, в отношении которых были введены санкции, не имеют интересов за пределами России.

«Если говорить об эффективности, то именно потому мы и создали эту группу, потому что, когда мы увидели первые санкции, которые создали уже в первые дни этой войны, то мы увидели, что некоторые санкции очень хорошо выглядят, очень красивые названия имеют, но, к сожалению, они практически не работают. Например, когда начали вводить санкции против высших должностных лиц Российской Федерации. Но когда мы мы провели мониторинг, то оказалось, что во-первых, эти люди уже были санкционированы и влияния практически никакого это не имело, потому что все эти люди, которые принимали решение о вторжении в Украину, которые все эти восемь лет поддерживали агрессию российскую против Украины, они сегодня и так были готовы к тому, что они никуда не ездят, они не имеют бизнес-интересов за границами России. Поэтому первый шаг – это было выявление тех людей и тех физических, юридических лиц, которые действительно сегодня влияют на российскую политику, российскую экономику, но которые имеют очень широкие интересы заграницей», – заявил Ермак.