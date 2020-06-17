У Зеленского признали, что используют воду для шантажа и давления на Москву

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина сознательно поддерживает дефицит воды в Крыму, отказываясь поставлять ее по каналу, чтобы всегда иметь «козырь в рукаве» и не позволять стабилизировать ситуацию на полуострове.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Василий Мокан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До момента деоккупации Крыма поставки воды невозможны, потому что это также политический инструмент и козырь в наших руках. Оккупант на данном этапе очень зависим от этой воды, мы знаем о дефиците питьевой воды на Крымском полуострове, мы знаем, что проблема не становится лучше, а она только усугубляется с годами. Даже те всякие инфраструктурные объекты, которые там якобы должны были бы улучшить ситуацию, они не решают ситуацию.

Давление происходит, это тоже нужно понимать – и на уровне минских переговоров, и на уровне нормандских переговоров, и на уровне каких-то неофициальных переговоров. Оккупант говорит: «Дайте воду». Они готовы тоже пойти на какие-то уступки, торги, но «дайте воду». Но если мы дадим воду – это потеря очень серьезного инструмента влияния на Российскую Федерацию, это один из тех моментов, которые не позволят постоянно поднимать вопрос деоккупации Крыма. Просто есть угроза, что возвращение Крыма в Украину просто может исчезнуть из международной повестки», – заявил Мокан.