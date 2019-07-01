У Зеленского признали, что ведут в Раду продажных коррупционеров

01.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Половина людей, которых взяли сегодня в команду украинского президента Владимира Зеленского, со временем «потеряется в пути».

Об этом в интервью РБК Украина заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

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«Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки «дайте мне министра транспорта». Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт», – сказал чиновник.

Он отметил, что любит сказки, добавив, что нужно жить в реальности.

«Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Допустим, будет 200 народных депутатов от «Слуги народа». Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наши надежды. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, через социальные лифты. Их давали региональные штабы, их советовали эксперты, мы брали людей из офиса BRDO, это разные люди. И 20% из них будут плохие, их купят, они будут брать взятки, потом еще 20%. Но из них 60-70% будут нормальные идеологические люди», – полагает Богдан.