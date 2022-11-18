У Зеленского признались, что им выгоден инцидент с ракетным ударом по Польше

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Новости Украины

Украине выгодно падение ракеты ПВО в Польше, убившей двух местных жителей, потому что это должно заставить Запад выдавать еще больше оружия.

Об этом в эфире радио НВ заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арахамии, инцидент в польском приграничном городе спровоцировал панические настроения в восточных регионах этой страны, поэтому уже к следующему заседанию министров обороны НАТО – должно быть принято решение о новой военной помощи Украине.

«Так быстро бюрократы не работают, и если что-то случилось, то это будет отражено, скорее всего, в следующем «Рамштайне». Но я думаю, что психологически это помогло на следующий «Рамштайн», точно поможет. Потому что, кроме попадания ракеты, я читал, что есть в польской прессе информация о том, что очень подешевела недвижимость в этих районах и вообще в восточной Польше, что много людей боятся, что Россия дальше будет нападать и уже будет нападать на Польшу. То есть, это для нас хорошо, как для Украины, потому что это помогает продвигать нас месседж о том, что это война не только Украины и России, а война за демократию с Россией, которая хочет уничтожить демократию во всей Европе», – болтал Арахамия.