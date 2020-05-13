У Зеленского признались: «Мы превращаем украинцев в рабов»

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда противопоставляли себя Петру Порошенко только ради получения голосов, однако на деле они продолжают политику своих предшественников.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил представляющий группу олигарха Игоря Коломойского в пропрезидентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже задали тренд вот этой монокультуре – это чётко порошенковская повестка и идя этим путём, мы можем прийти только туда, куда пришел Порошенко. Я всем говорю так: давайте посмотрим программу президента или программу «Слуга народа». Я за каждый пункт могу отчитаться», – заявил депутат.

Более того, по мнению парламентария, его партия не только не выполнила никаких обещаний, но и продолжает политику Петра Порошенко по расколу Украины.

«А давайте посмотрим на остальных функционеров «Слуги народа». Почему у них порошенковский подход проснулся после выборов, а не до? Надо было прямо перед выборами выйти и разорвать программу, швырнуть в лицо избирателям и сказать: «Это все ерунда, мы хотим лишить гражданских прав жителей Донбасса на пять лет, на триста лет.

Мы хотим всех разделить на ватников и правильных украинцев, мы хотим полностью поломать все прошлое которое есть за спиной у человека и навязать своё, мы хотим сказать что вы все были безродными рабами и детьми коллаборантов и непонятно кого, что ваши родители бездумно сражались за какие-то чужие интересы, а не за свои жизни, дома и семьи, мы вас запретим называть эту страну за которую они сражались, запретим называть ту армию. Надо было это все сказать до выборов.

И боролись бы с партией «Голос» за 7%, а не боролись за 50%, но этого же не было сказано во фракции и в партии ни разу.

Я предлагал после нового года провести аудит, где бы мы рассказали, что мы сделали из того, что обещали. У нас были 4 повестки: гуманитарная, война и мир, правоохранительная и социальной-экономическая – провалены все», – резюмировал Бужанский.