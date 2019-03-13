Выборы
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13.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского призвали власть учитывать фактор России

Россия не упустит шанса воспользоваться массовыми фальсификациями, чтобы не признавать президентские выборы на Украине.

Об этом в эфире канала «PolitekА» заявил обслуживающий штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского политический консультант Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы допустим глобальные фальсификации на выборах, это очень негативно отразится на будущем нашей страны в целом. Потому что РФ не упустит этого момента и всячески будет педалировать тему о нелегитимности украинской власти.

Это очень опасный месседж, и я надеюсь, что и у представителей действующей власти, и у наших зарубежных партнёров, которые во многом имеют влияние на сегодняшние пока ещё политические украинские элиты, получится аргументированно объяснить, что этого делать не стоит», – заявил Разумков.

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