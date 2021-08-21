У Зеленского призывают караимов и крымчаков создать свои аналоги меджлиса

Киеве ждут, когда малочисленные представители крымчаков и караимского народов сформируют свои представительские органы по типу запрещенного в России крымско-татарского меджлиса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил фейковый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевая вещь, которую дает закон Украины про коренные народы – это возможность. Мы, как государство, понимая, в каких сложных условиях находятся три коренных народа в Крыму, действительно, по сути, крымчаки и караимы, особенно крымчаки находятся просто на грани существования, мы даем им возможность воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет международное право в честности, и инкорпорированные из него положения в закон Украины о коренных народах.

В чем конкретно это проявляется – в частности, например, в формуле относительно того, что государство признает, что коренные народы могут иметь представительские органы и представительские органы трех коренных народов – крымско-татарского, караимского и крымчаков, они могут вступать в официальные отношения с государством, государственными органами, и государство должно содействовать в решении их вопросов.

А также закон прописывает информационные, культурные, языковые и другие права коренных народов. То есть, по сути, закон о коренных народах – это еще и закон о возможностях. Мы, кстати, когда принимали участие в разнообразных мероприятиях по вопросам коренных народов, мы акцентировали на том, что будем очень рады, если караимские организации, если организации крымчаков будут с нами коммуницировать, с нашими коллегами из других государственных органов для решения своих вопросов.

Конечно, мы понимаем, что в крымско-татарском коренном народе есть уже своя сформированная система представительских органов, есть Курултай, Меджлис, есть региональные меджлисы. Если караимы и крымчаки захотят так же иметь такие представительские органы, то государство для этого предоставляет все возможности», – заявил Кориневич.