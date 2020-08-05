У Зеленского проболтались, что не позволят Фокину помириться с Донбассом

05.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Экс-премьер Украины 87-летний Витольд Фокин дал согласие на свое включение в состав украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Минске.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», 87-летний политик рассказал порталу «Гордон».

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«Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским», – сказал Фокин.

Впрочем, проукраинская позиция Фокина серьезно отличается от риторики киевских ястребов. Так, он говорит, что готов ехать в ЛДНР на прямые переговоры с тамошними властями, выступает за отмену блокады Донбасса, не позволяет себе антироссийских выпадов, заявляя, что американцы поддерживают Украину, чтобы насолить Москве.

Источник «ПолитНавигатора» близкий к парламентской фракции партии «Слуга народа» рассказали «ПолитНавигатору», что назначением Фокина (о котором еще официально не объявлено) действующая власть пытается остановить обвал рейтинга пропрезидентской партии в юго-восточных регионах.

«После местных выборов, которые пройдут осенью, минский процесс снова можно будет поставить на паузу. Сейчас главное – получить баллы в восточных и южных областях, где нас уже опережает Бойко и Медведчук, а в спину кое-где дышит Шарий», – говорит наш собеседник.

Заметим, что намерение власти включить Фокина в ТКГ привело в ярость сторонников войны с Донбассом.

«При всем уважении к возрасту (Фокину 87), это маразм высшей меры, по грани которого ходит и сам виновник торжества. Фокин высказывает экстравагантные теории о восстании трудового Донбасса. Фокин уже заявил, что готов ехать на оккупированные территории, чтобы вести там с кем-то переговоры. Хотя даже Зеленский знает, что для ведения переговоров с теми, кто влияет на принятие решений, нужно ехать хотя бы в Оман. Включение в переговорную группу человека с таким мировоззрением само по себе шокирует», – пишет в своем блоге блогер-порохобот Роман Шрайк.

Правда, близкие к Банковой эксперты успокаивают, что Фокин и ранее назначенный в ТКГ первый президент Украины Кравчук будут лишь «парадными генералами». Это, например, более чем откровенно дает понять киевский политолог Владимир Фесенко, ранее работавший на Петра Порошенко, а теперь обслуживающий интересы Владимира Зеленского.

«Мы понимаем, что ключевые фигуры делегации — это Резников, чиновники и руководители парламентских комитетов. А Кравчук и Фокин — это символические фигуры. Да, они тяжеловесы, но их специфический статус политиков-пенсионеров нейтрализует риски перевода всего переговорного процесса только в Трехстороннюю контактную группу. В этом смысле можно сказать, что это удачный тактический ответ, но с точки зрения содержания переговорного процесса, это его нивелирует, и думаю, что через некоторое время от этой тактики откажутся. Это лишь вопрос времени», – прогнозирует эксперт в интервью «Громадське».

По его словам, никто не знает, какой статус будет у Фокина в ТКГ.

«У меня есть подозрение, что и сам Фокин не знает. У него какой-то символический статус. Я знаю статус каждого человека в переговорном процессе, а вот в каком статусе будет Фокин? Я с уважением отношусь к Витольду Павловичу, но он человек из прошлой эпохи. Он начинал карьеру на Донбассе, много лет там работал, он близок к этому региону, но, как заметил Сергей Гармаш, Витольд Павлович немного оторвался от реального контекста, он не понимает нюансов и деталей», – добавил политолог.

«И ключевое: переговорную позицию Украины в ТКГ определяет не руководитель делегации и даже не члены делегации, ее определяет руководство страны: президент, руководитель Офиса президента — Андрей Ермак, министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба, вице-премьер — Алексей Резников. Вот четверка людей, которые определяют нашу позицию на переговорах. А сама делегация выполняет эту позицию, она ее не формулирует, ее самостоятельность ограничена. Поэтому я бы особо не волновался по поводу каких-то самостоятельных шагов Фокина», – подчеркнул Фесенко.

При этом он не стал отрицать, что Фокин «действительно искренне стремится к диалогу с теми, кто остался на оккупированных территориях.

В Москве же новость о Фокине пока не получила особого резонанса.

«Геронтологический спецназ. Переговорная команда с украинской стороны выглядит совсем уже чудаковато», – иронически прокомментировал последние события вокруг минского процесса руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.