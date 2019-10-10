У Зеленского проболтались, что вместе с нациками срывают минский процесс

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Протесты радикалов в Киеве и областях, выступающих против выполнения «Минских соглашений» и «формулы Штайнмайера», играют на руку президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас наблюдаем – позиция ветеранов, позиция патриотов – это сейчас в пользу Украины. И в помощь президенту Зеленскому, которому достались «Минские соглашения» и «формула Штайнмайера» с разведениями, разводками от Путина в наследство от Порошенко. И сейчас только патриоты и ветераны, которые находятся в Золотом и занимают такую активную позицию, фактически защищают нас от выполнения этих договоренностей. Звучит парадоксально, но это факт.

Потому что при таком активном гражданском сопротивлении выполнению «Минских соглашений» и «формулы Штайнмайера» президенту, который является гарантом выполнения этих соглашений, ничего не остается, как развести руками и сказать: «Ребята, гражданское общество против реализации, имплементации того сценария, который вы нам навязываете». Вы – это Меркель, Макрон, Трамп, который прямо говорит: «Решите свою проблему с Путиным».

А президент Зеленский, который должен выполнять соглашения, заложенные в Минске, «формулу Штайнмайера», только благодаря патриотам и ветеранам сегодня может делать ситуацию такой, которая идет в сторону Украины, а не в сторону Путина, Трампа, Меркель и Макрона. Потому что гражданское общество и позиция президента, который гражданское общество уважает, сейчас проукраинская. Так что не ждите третьего Майдана, его не будет, а Украина будет единой», – заявил Дубинский.