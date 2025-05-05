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Несмотря на всем очевидный и прямо вытекающий из подписанного Украиной с США соглашения о недрах факт, что документ не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины со стороны Вашингтона, киевские власти продолжают уверять в обратном.

В частности, нынешний посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире каналу CBS заявила, что соглашение о ископаемых «является важной частью будущих гарантий безопасности».

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Комментируя недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, Маркарова отметила, что это будет «настоящее партнерство: 50 на 50».

«Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как вклад в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов», – добавила она.

По ее словам, «это соглашение об экономическом партнерстве «само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности», а «фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной».