У Зеленского продолжают настаивать: в соглашении по недрам есть то, чего там нет
Несмотря на всем очевидный и прямо вытекающий из подписанного Украиной с США соглашения о недрах факт, что документ не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины со стороны Вашингтона, киевские власти продолжают уверять в обратном.
В частности, нынешний посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире каналу CBS заявила, что соглашение о ископаемых «является важной частью будущих гарантий безопасности».
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Комментируя недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, Маркарова отметила, что это будет «настоящее партнерство: 50 на 50».
«Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как вклад в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов», – добавила она.
По ее словам, «это соглашение об экономическом партнерстве «само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности», а «фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной».
«Поэтому, в известном смысле, это важная часть будущих гарантий безопасности», добавила Маркарова. Она выразила надежду на скорейшую ратификацию соглашения Верховной Радой Украины.
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