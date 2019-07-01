У Зеленского просят Канаду скинуться на восстановление Донбасса

01.07.2019

На восстановление пострадавшего от военных действий Донбасса нужно не менее 300 миллиардов долларов.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала 112 заявила Для этого, по словам политолога-международника, члена президентской партии «Слуга народа» Ирины Верещук.

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«Канада бы должна была нам помочь восстановить Донбасс, она должна была бы вложиться в этот фонд, который сегодня очерчен в 300 миллиардов. Это непосильно для Украины. Как видим, сегодня уже выделяют на мост в Станице Луганской. Развели вооружение и уже есть 60 миллионов, чтобы восстановить.

Я думаю, весь мир бы скинулся, если бы мы действительно показали это желание прекратить огонь с обеих сторон. И это действительно должно случиться уже в ближайшие месяцы. С 2016 года не происходило этого разведения. Давайте уже будем все вместе понемногу выбирать слова, шаги, как сделать так, чтобы этот мир стал устойчивым», – заявила Верещук.