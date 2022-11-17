У Зеленского протух херсонский арбуз

Новости Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского, давшего накануне пресс-конференцию, решила сделать шоу и угостить всех привезенным из Херсона арбузом. Но арбуз протух.

Об этом сам Зеленский рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Никифоров (пресс-секретарь президента, – авт.) сказал мне до нашего интервью: «Есть арбуз из Херсона». А я просто сказал, когда мы ехали уже в хорошем настроении, все в юморе, я говорю: «Как же так. Мы едем из Херсона, смотри, все выставляют фотки, у всех арбузы. Я говорю, можно один арбуз?». Мне сказали: «Передадут». Знаете, охрана, надо все проверить. Я не видел ни арбуза, ничего не видел. Тут перед входом на интервью Никифоров говорит: «Есть арбуз».

Прекрасно. Он говорит: «Может в конце?». Ну да, круто, закончится интервью, будет позитив, будет такой сюрприз, мы сказали режиссеру, тем более он сказал: «А чем мы можем закончить?». Ну прекрасная точка, будет арбуз. Потом вы говорите: «У меня вопрос про Херсон». А господин Никифоров говорит: «Нет, в конце», потому что господин Никифоров придумал себе такой сюрприз. Тут он мне передает [записку]: «Не будет, он сгнил», – заявил Зеленский.