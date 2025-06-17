У Зеленского провалилась лихорадочная попытка привлечь Трампа

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С разгоревшейся войной на Ближнем Востоке, к которой привлечено мировое внимание, конфликт на Украине отошел на второй план. Чтобы вернуть к себе внимание Штатов, в Канаду на встречу G7 экстренно полетел Владимир Зеленский. Это была лихорадочная попытка переломить ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, для Трампа сейчас важнее, чтобы ситуация на Ближнем Востоке осталась под контролем, чтобы она не переросла в нечто большее и не допустить, естественно, втягивания самих Соединённых Штатов в войну. Хотя я говорил о том, что две авианосно-ударные группы находятся вблизи в районе Ближнего Востока. Это задача номер один. Украина в этой ситуации, она уходит, естественно, далеко на второй, на третий план. Зеленский прекрасно это понимает. Естественно, этот полет в Канаду был лихорадочной попыткой переломить довольно негативную, по своим потенциальным последствиям, тенденцию», – заявил Золотарев.

Отметим, что Дональд Трамп не стал встречаться с Зеленским и раньше запланированного срока покинул саммит «Большой семерки».