У Зеленского рапортуют о «перемоге» на переговорах с Израилем

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Власти Израиля пообещали Украине разобраться с решением проблемы многочисленных отказов во въезде в эту страну украинским гражданам, которые происходят в последнее время несмотря на безвизовый режим.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», – заявил Зеленский.

«Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», – подчеркнул президент Украины.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», израильские пограничники под надуманными предлогами часто не давали украинцам пройти таможенный контроль, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин даже жаловался израильскому министру.

Также ранее экс-глава МИД ДНР Александр Кофман заявлял, что Израиль заполонили гастарбайтеры с Западной Украины. Бывшие участники «евромайдана» пытаются получить политическое убежище, ссылаясь на репрессии режима Петра Порошенко.