У Зеленского раскрыли секрет «вундервафли», которая приведет Украину к победе

10.06.2022  10:17 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Tехнологии, Дзен, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Эффективно «освободить» украинские территории от России помогут хападные дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью BBC.


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«Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в том числе РСЗО. В нас будет паритет, как только мы будем иметь от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию», — оптимистично отметил Подоляк.

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