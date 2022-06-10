У Зеленского раскрыли секрет «вундервафли», которая приведет Украину к победе

Эффективно «освободить» украинские территории от России помогут хападные дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Об этом советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью BBC.

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«Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в том числе РСЗО. В нас будет паритет, как только мы будем иметь от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию», — оптимистично отметил Подоляк.