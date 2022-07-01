У Зеленского рассказали, как западные санкции против российского золота помогут Украине

Новости Украины

Западные санкции относительно экспорта российского золота будут иметь влияние на экономику России со «знаком минус», она попытается заместить утраченные рынки – но вряд ли сможет сделать это в полном объеме.

Такое мнение высказал советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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«Что касается золота, то, когда налагаются санкции на золото, это означает, что Россия не сможет продавать свое золото на внешних рынках, и это – достаточно весомый удар по ее экономике, потому что золото является важным элементом экспорта России, как, кстати, и другие металлы», – говорит Устенко.

По его словам, в отношении многих российских металлов санкции уже наложены или планируется их наложение, по разным видам цветных металлов в том числе. Но сейчас под санкциями оказалось золото – как говорит украинский экономист, важная статья экспорта России, а также важная статья поступлений в государственный бюджет РФ.

Второе, на что, по мнению Устенко, будет влиять ситуация с запретом экспорта золота из России, – это возможность реализовывать золотой запас РФ, находящийся в пределах около 100 млрд долларов на счетах центрального банка России.

«То есть, когда речь идет о золоте, здесь, я бы сказал, двойной хук: с одной стороны нельзя экспортировать золото как таковое, с другой – невозможно реализовать банковское золото, находящееся в запасниках в хранилищах Центробанка России. Если анализировать вообще ситуацию, то до их агрессии в Украине общий объем золотовалютных резервов ЦБ составлял 650 млрд долл. 350 млрд долл. находится под арестом за пределами России, 100 млрд долл. золота, которое у них есть, – оно есть, но тратить его невозможно – его просто не будут покупать на мировом рынке. Это означает, что золотовалютные резервы снизились уже не до 650-350 млрд, а еще –100 млрд долларов. Это означает, что сейчас золотовалютные резервы России, реальные, которыми потенциально они могут пользоваться, – это 200 млрд долларов, то есть треть от того, что было у них до 24 февраля, есть в их распоряжении», – объясняет он.

Далее, по мнению советника Зеленского, движение будет идти следующим образом: средства России нужны, так что золото продолжит добываться, и, вероятно, это золото будут продавать.

«Частично будут пытаться продавать для населения, частично это золото будут пытаться продавать в те страны, которые относительно лояльны к россии с точки зрения ее экспорта. Скажем, в первую очередь в Индию, во вторую очередь – в Китай», – считает Устенко.

Как отмечает Устенко, Индия традиционно закупает много золота для нужд собственного, частного рынка.

«Но я не уверен, что они смогут покупать, во-первых, такой объем золота, а во-вторых, по той цене, которую могла бы получать Россия на внешнем рынке до введения санкций, до 24 февраля вообще. Частично они будут пытаться замещать утраченный мировой рынок за счет Индии и Китая, но полностью они точно не смогут отмотать ситуацию до того периода, когда эти санкции были введены – именно по золоту», – говорит он.

По аналогии, по словам экономиста, игра с золотом для России такая же, как и игра с энергетикой, в первую очередь с нефтью.

«И если с золотом ситуация выглядит угрожающей для России, то с точки зрения нефти она была угрожающей в первую очередь для мира, а уже потом – для России», – добавил советник Зеленского.

Напомним, 28 июня Министерство финансов США объявило, что вводит запрет импорта российского золота. Как было объявлено на саммите G7, к Соединенным Штатам в принятии мер против российского золота присоединились Великобритания, Канада и Япония.