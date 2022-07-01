У Зеленского рассказали, как западные санкции против российского золота помогут Украине

01.07.2022  08:33 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, ЗВР, Индия, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика
Новости Украины

Западные санкции относительно экспорта российского золота будут иметь влияние на экономику России со «знаком минус», она попытается заместить утраченные рынки – но вряд ли сможет сделать это в полном объеме.

Такое мнение высказал советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Западные санкции относительно экспорта российского золота будут иметь влияние на экономику России со «знаком...

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«Что касается золота, то, когда налагаются санкции на золото, это означает, что Россия не сможет продавать свое золото на внешних рынках, и это – достаточно весомый удар по ее экономике, потому что золото является важным элементом экспорта России, как, кстати, и другие металлы», – говорит Устенко.

По его словам, в отношении многих российских металлов санкции уже наложены или планируется их наложение, по разным видам цветных металлов в том числе. Но сейчас под санкциями оказалось золото – как говорит украинский экономист, важная статья экспорта России, а также важная статья поступлений в государственный бюджет РФ.

Второе, на что, по мнению Устенко, будет влиять ситуация с запретом экспорта золота из России, – это возможность реализовывать золотой запас РФ, находящийся в пределах около 100 млрд долларов на счетах центрального банка России.

«То есть, когда речь идет о золоте, здесь, я бы сказал, двойной хук: с одной стороны нельзя экспортировать золото как таковое, с другой – невозможно реализовать банковское золото, находящееся в запасниках в хранилищах Центробанка России. Если анализировать вообще ситуацию, то до их агрессии в Украине общий объем золотовалютных резервов ЦБ составлял 650 млрд долл. 350 млрд долл. находится под арестом за пределами России, 100 млрд долл. золота, которое у них есть, – оно есть, но тратить его невозможно – его просто не будут покупать на мировом рынке.

Это означает, что золотовалютные резервы снизились уже не до 650-350 млрд, а еще –100 млрд долларов. Это означает, что сейчас золотовалютные резервы России, реальные, которыми потенциально они могут пользоваться, – это 200 млрд долларов, то есть треть от того, что было у них до 24 февраля, есть в их распоряжении», – объясняет он.

 

Далее, по мнению советника Зеленского, движение будет идти следующим образом: средства России нужны, так что золото продолжит добываться, и, вероятно, это золото будут продавать.

«Частично будут пытаться продавать для населения, частично это золото будут пытаться продавать в те страны, которые относительно лояльны к россии с точки зрения ее экспорта. Скажем, в первую очередь в Индию, во вторую очередь – в Китай», – считает Устенко.

Как отмечает Устенко, Индия традиционно закупает много золота для нужд собственного, частного рынка.

«Но я не уверен, что они смогут покупать, во-первых, такой объем золота, а во-вторых, по той цене, которую могла бы получать Россия на внешнем рынке до введения санкций, до 24 февраля вообще. Частично они будут пытаться замещать утраченный мировой рынок за счет Индии и Китая, но полностью они точно не смогут отмотать ситуацию до того периода, когда эти санкции были введены – именно по золоту», – говорит он.

По аналогии, по словам экономиста, игра с золотом для России такая же, как и игра с энергетикой, в первую очередь с нефтью.

«И если с золотом ситуация выглядит угрожающей для России, то с точки зрения нефти она была угрожающей в первую очередь для мира, а уже потом – для России», – добавил советник Зеленского.

Напомним, 28 июня Министерство финансов США объявило, что вводит запрет импорта российского золота. Как было объявлено на саммите G7, к Соединенным Штатам в принятии мер против российского золота присоединились Великобритания, Канада и Япония.

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