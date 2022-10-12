У Зеленского рассудили: Русские бьют только по инфраструктуре, эвакуация не нужна
Эвакуировать людей из-за обстрелов нет нужды, потому что российские ракеты практически не несут угрозы мирному населению Украины.
Об этом в интервью украинскому журналисту Руслану Коцабе заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас, в ситуации, когда Путин прёт как танк, когда, скорее всего, этой ночью будут обстрелы, и Украина за несколько дней таких обстрелов погрузится во тьму, и ни о какой экономике, и об экономических успехах не будут идти разговоры.
По вашему мнению, почему сейчас нет хотя бы для тех людей, у которых маленькие дети, стариков и инвалидов какого-то заявления от властей об эвакуационных поездах, о том, что эвакуировать в те города, где нет приблизительных мишеней для бесноватого Путина?» – спросил Коцаба.
«Давайте откровенно. Во-первых, инфраструктурные объекты – рядом с ними в радиусе до полкилометра, как правило, нет домов. Возможно, иногда бывает немного меньший радиус. Однако даже и на самих объектах людей практически нет, если мы говорим об энергетической инфраструктуре.
Это показало то, что за два дня обстрелов только один человек на Львовщине в состоянии средней тяжести пострадал от повторного ракетного обстрела на одной подстанции. Поэтому, если целями являются объекты энергетической инфраструктуры, эвакуировать людей не имеет особого смысла», – ответил Камельчук.
Спасибо!
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