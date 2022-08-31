У Зеленского решили цинично использовать всех заукраинцев Крыма

Новости Украины

У Владимира Зеленского нашли оригинальное решение для оправдания бюджетных трат на содержание виртуального «представительства президента Украины в Крыму».

Собрав криминальные сводки Крыма за последние недели с участием сторонников Украины, чиновники в Киеве объявили всех нарушителей порядка на полуострове своими тайными агентами – членами движения «Желтая лента».

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«Активно действует уже известное движение сопротивления «Жёлтая лента». Его активисты формируют защищённые каналы связи, организовывают подпольное движение, поджигают машины оккупантов, кидают бутылки с зажигательной смесью в административное здание и военкоматы, где идёт скрытая мобилизация. К активистам присоединяются обыкновенные жители городов и сел Крыма, которые публично слушают украинскую музыку, государственный гимн Украины, не скрывает своей позиции, записывают видеопоздравления ко Дню независимости Украины, отказываются обслуживать российских военнослужащих. Нам известны факты того, что жители сел на Севере Крыма принципиально не продают молоко российским солдатам. Это простые вещи, но очень важные», – объявила сегодня на брифинге в Киеве глава фейкового «представительства» Тамила Ташева, назначенная по квоте меджлисовцев.

Одиночные пакеты на центральных площадях городов, неадекватные реакци на наклейку «Z» на авто, распространение видео с передвижением колонн российских войск, посты в соцсетях с полным неуважением граждан Росси к собственной армии Ташева тоже причислила к движению сопротивления.

А вот все последующие видео с извинениями и раскаянием, она назвала результатом давления и пыток. Именно под пытками 27-летний Богдан Азизов принес извинения за то, что облил здание администрации Евпатории синей и желтой краской, а, затем, кинул бутылку с зажигательной смесью. Совершаемые действия снимал на камеру мобильного телефона, и очень испугался, когда его задержали через несколько часов, несмотря на скрытое под капюшоном лицо. То, что парню грозит 15 лет лишения свободы за покушение на теракт и вандализм, поскольку бутылка с керосином полетела в охранника, а само здание администрации является памятником, украинскую чиновницу не волнует – для нее Азизов хорошо смотрится в роли сакральной жертвы для придания веса желтоленточным.

«Люди повязываю жёлтые ленты, расклеивают плакаты с лозунгами «Крым – это Украина» и заявлениями, что все оккупанты будут отвечать за совершенное преступление, – продолжила описывать жизнь в виртуальном украинском Крыму Ташева. – Люди повсеместно уничтожают российские пропагандистские материалы, уничтожают пропагандистские баннеры, автомобили с литерой «Z». И таких случаев в Крыму очень много».

По словам представительницы Зеленского, регулярные взрывы на территории Крымского полуострова вызывают у части жителей радость скорого прихода Вооружённых Сил Украины. Система ПВО в Крыму уже давно не работает (видимо беспилотники диверсантов разрывает от самоподрыва), поэтому все проживающим рядом с военными объектами Ташева советует немедленно покинуть жилища, а остальным – искать укрытие неподалеку, ибо Украина не хочет жертв среди гражданского населения. Поэтому населению нужно сообщать специальным службам Украины всю известную информацию о расположении сил и средств ВС РФ, чтобы ускорить наступление украинской армии. Видимо это произойдет после того, как она «победоносно» завершит контрнаступление на Херсонщине, потеряв боеспособность.

«Как отметил президент Зеленский, по всей территории Украины от Крыма до Харьковщины у российской армии не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники уничтожают все склады, штабы оккупантов и технику, где бы они не находились – под Севастополем, значит под Севастополем. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать две вещи – убежать или сдаться в плен. Других опций мы для них не оставляем. Российская Федерация уже проиграл эту войну, потому что победить враньем никогда не выйдет. Даже 8 лет оккупации не помогли ей в этом. Советуем российским оккупантам самостоятельно и как намного быстрее покинуть территорию Крымского полуострова. Украина победит, и Крым – это Украина. Мы работаем над тем, чтобы в 2023 году саммит «Крымская платформа» проходил в украинском Крыму».

Отметим, что выступление Ташевой вписывается в концепцию «монетизации интереса к Крыму», которую представители украинского Кабмина обозначили сразу после саммита «Крымская платформа». Пользуясь антироссийскими настроениями выпросить финансы на поддержку желтоленточного движения в Крыму вполне в духе нынешней власти в Киеве. А в отчетах по освоению средств указать всех нетрезвых подростков и несознательную молодежь, что устраивает танцы на Вечном огне и выкриками «Слава Украине» пытается обозначить свой подростковый протест.