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Новости Украины

Идею о том, что «крымчане сами попросятся назад на Украине» реанимировали на антироссийском саммите «Крымская платформа», проходившем в Хорватии, которая имеет свой опыт изгнания нелояльного сербского населения.

Если раньше украинская пропаганда убежала, что крымчане будут умолять вернуть киевское подданство, глядя на экономические успехи Незалежной, то теперь идея несколько изменилась. Евгения Кравчук, депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского, заявила, что Украину должны принять в Евросоюз и НАТО, и вот тогда паспорт гражданина Украины будет цениться крымчанами, как паспорт государства, являющегося полноценным членом ЕС.

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«Реинтеграция Крыма произойдёт тогда, когда Крым, в том числе, станет в составе Украины членом Европейского союза, и это уже не будет территория под санкциями, где Google не работает. Это будет паспорт не только гражданина Украины, а страны, которая является членом Европейского союза, а после и членом НАТО», – заявила депутат.

Он добавила, что сейчас разрабатывается механизм выплаты разного рода компенсаций – за утраченное имущество, за «изнасилование военнослужащими РФ», политическим заключенным – из замороженных в Европе российских активов. Каким образом эти деньги поступят в распоряжение Украины, нардеп не уточнила.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что для доступа к российским активам нужно добиться признания России в США страной-террористом. В таком случае замороженные активы российского Центробанка, активы олигархов будут криминализованы, что даст возможность национальным судам в США, в Нидерландах, в Германии принимать решение о конфискации средств.

Возможность безвизового въезда в Евросоюз по паспортам граждан Украины крымчанам уже обещал президент Владимир Зеленский, открывая заседание «Крымской платформы» в августе.