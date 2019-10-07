У Зеленского решили пугать Россию голым задом

07.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина не будет продлевать действие своего фейкового не работающего закона «об особом статусе Донбасса», если не увидит уступок со стороны России на встрече в Нормандском формате.

Об этом в интервью новостному агентству «РБК Украина» рассказал глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если РФ будет вести себя конструктивно, пойдет на проведение саммита, пойдет на уступки, мы до 31 декабря просто примем новый закон. Если всего этого со стороны РФ не будет, то и закон теряет всякий смысл, зачем нам его еще раз продолжать? С другой стороны, а что мы потеряем, если мы его продолжим? Это больше технический, не политический процесс», – сказал Яременко, позабыв, что ранее представители Киева объясняли необходимость принятия неработающего закона имитацией выполнения Минских соглашений и сохранением повода для Запада продлевать санкции против России.

Соратник Владимира Зеленского уточнил, какие именно уступки хочет Киев – например, отказ от армии ЛДНР.

«В Минских договоренностях говорится о «народной милиции». В любом случае, это не формирование с пулеметами, минометами, танками и т. д. Речь не идет о том, чтобы так называемые первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО, превратились в «народные милиции».

Местное население, граждане Украины смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти», – резюмировал Яременко.