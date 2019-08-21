У Зеленского решили землей рассчитаться с МВФ

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Деньги, полученные от распродажи украинской земли, которую анонсировали в команде президента Владимира Зеленского, будут уходить на оплату внешних долгов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявили экономические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так по словам Дмитрия Джангирова, у Зеленского сильно преувеличивают объем земли сельскохозяйственного назначения, который может быть выставлен на рынок.

«Мы не будем говорить про ту фигню, которую кто-то из команды Зеленского, у меня нет другого слова, как пукнул, что 40 миллионов гектаров собираются продать. Вся Украина в границах официальных, с Донбассом и Крымом – 60 миллионов. А города, реки, леса?

Поэтому, на самом деле, я такую оценку даю, что 10 миллионов можно продать. Даже если мы берем 10 миллионов гектаров. Один гектар берем 1000 евро. Когда говорят, что до трех тысяч – это если вы небольшими объемами продаете. Это будет 10 миллиардов евро. Но, во-первых, это будет не в один год. Во-вторых, эти деньги будут уходить на погашение [долгов перед] МВФ», – заявил Джангиров.

С ним согласился экономист Сергей Саливон, подчеркнув, что сегодня на Украине есть и другие активы, которые новая власть может пустить «с молотка», но их стоимость будет намного ниже рыночной.

«В этом году мы на обслуживание и погашение долгов запускаем 440 миллиардов гривен. Это как раз земля на один год. Есть порты, есть «Укрзализница», правда, пока «Укрзализница» на востоке заканчивается тупиком, она на фиг никому не нужна. Она нужна только в качестве транзитной истории», – сказал Саливон.