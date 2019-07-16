У Зеленского резко отреагировали на «предвыборный» визит венгерских деятелей в Закарпатье

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня вопреки предупреждению украинских коллег о нежелательности подобных визитов в преддверии выборов, посетил Закарпатье для встречи с представителями венгерских общин региона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также ранее неофициальный визит в Закарпатье нанес глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Будапеште встретился с депутатом Верховной Рады и председателем Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем, входящим в партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Произошедшее вызвало резкую реакцию в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Вчера и сегодня прибыли две делегации Венгерской Республики в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к венгерским коллегам с просьбой избегать до окончания выборов шагов, которые могут рассматриваться, как завуалированная поддержка конкретных политических сил.

Вы видели, что один из депутатов Верховной Рады Украины недавно встретился с премьер-министром Венгрии. Я не помню много случаев, кроме недавней поездки в Российскую Федерацию, с другими политическими деятелями, когда государства проводили встречи с отдельными депутатами Верховной Рады.

Мне кажется, что в этот момент, когда происходит подготовка к выборам, и такая сложная политическая ситуация в Украине, можно было бы как соседнему государству, дружественному к нам, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К большому сожалению, наши коллеги не услышали нас и решили действовать волюнтаристски. Мы – цивилизованное государство, мы стараемся не запрещать въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл.

Другие соседи, например Словакия, намного жестче ведут себя и по отношению к своим венгерским соседям, которые, таким образом, пытаются к нам приезжать», – заявил замглавы Офиса президента по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко.

Украинский дипломат также отметил, что «подобная практика является недопустимой», поэтому МИД и Офис президента «примут меры, чтобы этого больше не повторилось».

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, Венгрия намерена представить экс-губернатора Закарпатья Геннадия Москадя к своей высшей государственной награде за укрепление связей между странами и работу в пользу обеспечения прав закарпатских венгров.