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Британская Financial Times опубликовала статью, из которой следует, что Украине якобы предлагают принять участие в предстоящих переговорах о мире в позиции Западной Германии в прошлом.

Будто бы речь идет о сильных гарантиях безопасности, как членство в НАТО, «в обмен на контроль России над потерянными территориями».

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По информации издания, это будет молчаливое согласие на то, что эти земли должны быть возвращены не военным, а дипломатическим путям в неопределенном будущем.

Украина также должна определить военную оборонную границу, согласиться не размещать на постоянной основе войска или ядерное оружие на своей территории, если ей не грозит нападение.

Западные дипломаты и все чаще украинские официальные лица приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для урегулирования путем переговоров, при котором Россия сохраняет де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью украинской территории.

«Для ясности, ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой частью украинской территории, которую она приобрела с 2014 года. Это поощрило бы дальнейшую российскую агрессию и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Предполагается молчаливое согласие с тем, что в будущем эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем. Но даже это, понятно, является чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда это преподносится как основа компромисса с Москвой» – говорится в публикации.

Уступка земель для получения членства в НАТО может быть «единственной игрой в городе», как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере, на публике.

«Что обсуждается более открыто, так это характер и сроки предоставления гарантий безопасности, которые потребуются Украине для урегулирования. В Вашингтоне Зеленский повторил свое предложение об ускоренном вступлении в НАТО. Проблема в том, что США не хотят выходить за рамки согласованной позиции альянса, согласно которой «будущее Украины — в НАТО», ее вступление находится на «необратимом пути» и что ей будет предложено присоединиться, «когда союзники согласятся и условия будут выполнены», – пишет газета.

Украина опасается, что предложение взаимных гарантий обороны в соответствии со статьей 5 натовского договора до окончания военного конфликта просто привлечет США и их союзников.

Но некоторые союзники Украины говорят, что это не так. «Есть способы решить эту проблему», — сказал норвежец Йенс Столтенберг, покинувший на этой неделе пост генерального секретаря НАТО, моему коллеге Генри Фою в прощальном интервью.

Столтенберг отметил, что гарантии безопасности, которые США предоставляют Японии, не распространяются на Курильские острова, на четыре из которых Япония претендует как на свои собственные, но которые контролируются Россией после того, как отошли Советскому Союзу в 1945 году.

Он также привел в пример Германию, которая вступила в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что была разделена. Только Западная Германия была охвачена зонтиком НАТО.

«Когда есть воля, есть и способы найти решение. Но вам нужна линия, определяющая, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы», — сказал Столтенберг.

На Банковой нервно отреагировали на этот инфовброс, назвав его «бредом». В Офисе Зеленского заявили, что «Украина не торгует суверенитетом и территориями». Кроме того, утверждают, что такого разговора, о котором написало издание, не было.

«Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать» – – заявили в Офисе Зеленского.