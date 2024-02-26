Нестыковочка: У Зеленского опять твердят, что прошли половину пути войны с Россией

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Украина пробежала уже половину пути в противостоянии с Россией. Такую оценку нынешнему положению дел на форуме в Киеве дал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ермака, вторая часть этого пути будет более сложной.

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«Где мы сейчас? Хорошо, если взять 100 метров дистанции, то 50 метров мы пробежали. И мы готовы преодолеть и остаток дистанции, но, конечно, именно эта, вторая часть, будет более сложной», – заявил Ермак.

Интересно, что год назад глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов накануне контрнаступления, сравнил происходящее в стране с футбольным матчем, подчеркнув, что сейчас идет 70-я минута из 90, а на табло – ничья.