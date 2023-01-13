У Зеленского считают, что Россия будет готова масштабно наступать не раньше весны

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Украина ожидает, что Россия будет готова к возобновлению масштабных наступлений лишь к весне, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

«Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы должны быть готовы к старту», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Резников выразил уверенность, что Украина де-факто уже является членом НАТО. По мнению чиновника, в обозримой перспективе это будет закреплено на бумаге:

«Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы де-юре станем членом НАТО».

Напомним, чуть менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон назвал вступление Украины в НАТО «не самым вероятным сценарием», поскольку это может привести к прямой конфронтации альянса с Россией.