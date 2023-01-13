У Зеленского считают, что Россия будет готова масштабно наступать не раньше весны

Анатолий Лапин.  
13.01.2023 15:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Украина ожидает, что Россия будет готова к возобновлению масштабных наступлений лишь к весне, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

«Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы должны быть готовы к старту», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Украина ожидает, что Россия будет готова к возобновлению масштабных наступлений лишь к весне, заявил...

При этом Резников выразил уверенность, что Украина де-факто уже является членом НАТО.  По мнению чиновника, в обозримой перспективе это будет закреплено на бумаге:


«Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы де-юре станем членом НАТО».

Напомним, чуть менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон назвал вступление Украины в НАТО «не самым вероятным сценарием», поскольку это может привести к прямой конфронтации альянса с Россией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть