У Зеленского сдали нервы

03.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

История с прекращением вещания на Украине оппозиционных телеканалов – свидетельство того, что у Владимира Зеленского сдают нервы на фоне сообщений о падении рейтинга его партии, а также угрозы массовых протестов из-за роста тарифов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

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«Сделано все это по беспределу. Думаю, надо ждать судебных решений – нестыковки с украинским законодательством очевидны. Возможно, происшедшее – это такая нервная реакция Зеленского на падение его рейтинга и рейтинга «Слуги народа», или попытка отвлечь внимание общества от тарифной проблемы, которая грозит перерасти в тарифный майдан.

Но если бы я был советником Зеленского, то это – последнее, что я бы посоветовал ему в такой ситуации. Я слишком хорошо помню историю с «Грависом», и чем она обернулась для Кравчука, помню безуспешные попытки команды Кучмы обуздать «5 канал», помню, как Янукович пытался закрыть TVi, и чем все это обернулось.

Пытаться в 21 веке контролировать информационную среду с помощью «национального рагулятора» – затея абсолютно безнадежная. В крупных городах 2/3 населения используют интернет. Гаджеты, на которых можно смотреть трансляцию через интернет, появляются даже у пенсионеров. А за последние годы сделано все, чтобы аудитория украинских каналов, в том числе лояльных к власти, радикально уменьшилась. Этому же способствует и решение о блокировке этих каналов», – напомнил Золотарёв.

Впрочем, по его мнению, команде Виктора Медведчука не удастся собрать массовые акции в поддержку телеканалов в Киеве, поэтому вся надежда – на суды.

«Конечно, ОПЗЖ не сможет собрать массовые акции. Единственный вариант для них – пытаться решить вопрос через суды и европейские структуры», – сказал Андрей Золотарев.