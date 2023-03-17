У Зеленского снова «проехались» по Грузии и Молдове за нежелание воевать

Анатолий Лапин.  
17.03.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Грузия и Молдова должны сами начать операции по возвращению утраченных территорий, а не ждать, что за них это сделает Украина.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Данилова, руководство этих стран пытается получить свою выгоду за счет противостояния Украины и России.

«Этим должны заниматься грузины, этим должны заниматься молдаване, если они считают, что это территория принадлежит им. Странная позиция грузин в этом вопросе, особенно, когда они начинают что-то там разглагольствовать – смотрите, тогда вы скажите, что это не ваша территория. Но вы скажите это публично на весь мир», – сказал чиновник.

«Эта византийщина, которая до этого времени существовала в политике, она должна отойти в прошлое. Заявления, которые звучат из уст некоторых деятелей, которые на сегодняшний день занимают те или иные должности, что можно о стране договариваться при отсутствии этой страны за столом переговоров – это путь в никуда», – заявил Данилов.

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