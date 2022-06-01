У Зеленского снова взялись за Азарова и русский Черноморский флот

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Новости Украины

Киевский суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о принятии Радой Харьковских соглашений с РФ от 2010 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего премьер-министра Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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По версии украинской охранки, экс-глава правительства, якобы «действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины «О международных договорах Украины», подписал распоряжение об одобрении так называемых Харьковских соглашений в пользу Российской Федерации, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского Флота РФ на территории Украины». В результате таких действий, как считают в Офисе украинского генпрокурора, «были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащение и модернизация и в дальнейшем — вторжение вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополя».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований. Азарову заочно сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

Напомним, тухлую историю с Харьковскими соглашениями у Зеленского актуализироввли больше чем полтора года назад, успев провести допросы и выемки документов в Раде по этому поводу.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота в Севастополе был продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выразит возражения и установлена ​​арендная плата. Оплата за пребывание флота состояла из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год. Также вопрос о флоте был использован Януковичем для того, чтобы выбить Украине скидку по цене на газ.

Сам Николай Азаров уже отреагировал на происходящее в Киеве.

«Рассматриваю это как проявление абсолютного бесправия и беззакония. Специально придуманные законы используются для расправы за действия, совершенные более 10 лет назад, в то время, когда эти законы не существовали и не могли существовать, поскольку грубо нарушают Конституцию. Данные соглашения позволили вывести Украину из глубочайшего кризиса, обеспечить развитие страны и рост благосостояния граждан. Судорожные действия этих никчёмных марионеточных властей – это месть мне за то, что газ для населения стоил 78 копеек, хлеб – до 2 гривен, страна была целостной, мирной и никто не претендовал на ее суверенитет, мир и спокойствие!», – написал политик в соцсети.